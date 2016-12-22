Новобрачные и гости сбежали со свадьбы, не расплатившись за банкет в ресторане

Побегом новобрачных и всех гостей закончился банкет в одном из ресторанов в московском районе Сокольники. Гости шумно праздновали свадьбу, пили и ели, а когда пришло время расплачиваться, официанты увидели, что счет на 100 тысяч рублей предъявить некому.

Администратор ресторана вызвала полицию, и сбежавшего жениха быстро нашли. Когда его доставили в участок, выяснилось, что ранее он внес предоплату за банкет в размере 20 тысяч рублей.

Однако когда новобрачный увидел сумму, на которую погуляли гости, то решил сбежать, передает Вести.ру. Теперь жениху грозит лишение свободы на срок до двух лет, так как в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".