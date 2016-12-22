В Саудовской Аравии впервые казнили члена королевской семьи

В Саудовской Аравии приведен в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауда аль-Кабира. Казнь члена королевской семьи стала первой в истории монархии.

О приведении приговора в исполнение говорится в сообщении министерства иностранных дел страны. Приговор аль-Кабиру утвердили верховный и апелляционный суды Саудовской Аравии, также его казнь была санкционирована королевским указом.

В 2014 году суд признал принца Турки бин Сауда аль-Кабира виновным в убийстве гражданина Саудовской Аравии Аделя аль-Махемида в групповой драке в палаточном городке неподалеку от Эр-Рияда.

После потасовки оказалось, что убитый был другом принца. Как сообщали местные СМИ, полицию на место преступления вызвал сам аль-Кабир, после чего его задержали.

По законам шариата, действующим в Саудовской Аравии, смертью карается убийство, контрабанда наркотиков, вооруженное ограбление, изнасилование и богохульство, отмечает ВВС.

По данным Amnesty International, в прошлом году в стране было приведено в исполнение 158 смертных приговоров.

В этом году казнь принца Турки бин Сауда аль-Кабира была 134-й по счету, сообщает агентство Франс пресс.