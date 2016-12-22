Джулиан Ассанж остался без интернета

Власти Эквадора подтвердили, что закрыли доступ к интернету для основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится в посольстве страны в Лондоне.

В заявлении министерства иностранных дел Эквадора говорится, что страна "во исполнение своего суверенного права" на время и частично ограничила доступ к своему оборудованию в посольстве в Великобритании.

О том, что Ассанжу отключили доступ в интернет, еще вечером 17 октября сообщил "Твиттер" Wikileaks . В записи отмечалось, что основатель проекта лишился интернета еще в субботу.

"В последние недели на сайте Wikileaks было опубликовано большое количество документов, которые могут повлиять на ход предвыборной кампании в США, - говорится в сегодняшнем заявлении МИД Эквадора. - Ответственность за решение обнародовать данную информацию лежит исключительно на организации Wikileaks. Эквадор придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, не пытается влиять на текущие избирательные процессы".

В то же время власти южноамериканской страны подчеркнули, что данное решение не было принято под давлением извне, передает ВВС. "Внешняя политика Эквадора отвечает исключительно суверенным интересам", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Накануне Wikileaks со ссылкой на свои источники сообщил, что госсекретарь США Джон Керри попросил Эквадор сделать так, чтобы Ассанж перестал публиковать документы, связанные с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал эти сведения ложными.