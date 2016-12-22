На атомной станции в Тверской области произошло задымление

Задымление произошло в одном из блоков Калининской атомной электростанции (КАЭС) в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в среду, 19 октября, в управлении информации и общественных связей АЭС.

Короткое замыкание кабеля и задымление были зафиксированы вечером 18 октября в помещении c электротехническими устройствами в находящемся на плановом капитальном ремонте втором энергоблоке. Прибывшие пожарные возгорания не обнаружили. Отмечается, что произошедшее не повлияло на работу оборудования.

«Причины короткого замыкания выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», - рассказали представители КАЭС.

В настоящее время на станции работают первый и третий энергоблоки. Четвертый был отключен 14 октября, передает Лента.ру.

КАЭС находится в Удомельском районе Тверской области в 120 километрах от Твери.