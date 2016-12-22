США: "Исламское государство" прикрывается жителями Мосула как "живым щитом"

Боевики "Исламского государства" используют мирных жителей в Мосуле как "живой щит" и не дают им покинуть город, утверждает официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса, джихадисты удерживают мирных жителей в городе "против их воли". "За последний день мы не видели никаких изменений, и люди не покидали город и не бежали из него. Мы безусловно знаем, что они используются в качестве живого щита", - сказал он.

О подобной тактике радикальных боевиков предупреждали несколько дней назад Международная организация миграции и власти США, отмечает ВВС.

ИГ уже использовало мирных жителей для прикрытия, когда в августе боевики группировки покидали сирийский город Манбидж.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил накануне, что власти США ожидают, что джихадисты "без колебаний поставят гражданских под удар при обороне Мосула". "Мы предполагаем, что они будут использовать глубоко безнравственные и опасные приемы, чтобы постараться удержаться в городе", - добавил Эрнест.

По словам Дэвиса, боевики пытаются помешать воздушным ударам и беспилотникам разведки. Он сообщил, что джихадисты подожгли нефтяные ямы и автомобильные покрышки, чтобы из-за густого дыма нельзя было определить их позиции и передвижения.

Ранее ООН предупредила, что гуманитарные последствия операции по освобождению города могут затронуть до 1,2 млн человек, живущих в Мосуле и его окрестностях.

Сведений, сколько точно людей находится в городе, не существует. Два года назад, перед тем как Мосул захватили боевики радикальной группировки, в городе жили более двух миллионов человек. По некоторым данным, сейчас там остаются около 700 тыс. жителей.

Вооруженные силы Ирака начали освободительную операцию в Мосуле в понедельник утром. Накануне об операции объявил премьер-министр страны Хайдер Абади.