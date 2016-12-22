В Бельцах задержали грабителя, угрожавшего хозяйке квартиры ножом

Молодого человека задержали на 72 часа по подозрению в ограблении квартиры в районе Северного вокзала в Бельцах.

Согласно оперативной информации, в момент ограбления хозяйка квартиры была дома. Угрожая ножом, злоумышленник заставил женщину отдать ювелирные украшения на восемь тысяч леев.



Затем молодой человек скрылся. Приехавшим на место преступления полицейским удалось идентифицировать его личность и задержать в тот же день.



Если 22-летнего жителя Бельц признают виновным, ему грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.