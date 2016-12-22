Задержания по делу о покушении на российского банкира Германа Горбунцова

Пять человек задержаны по делу о покушении на российского банкира Германа Горбунцова. Трое - накануне, после серии обысков, двое -в понедельник. По данным следствия, они пытались убедить молдавского киллера Виталия Проку дать ложные показания о заказчике покушения на банкира. Сам Горбунцов настаивает, что за попыткой убийства и подкупа киллера стоит Ренато Усатый.

Как сообщает Publika TV, первые задержаненые – 44-летний предприниматель и ранее судимый 33-летний безработный Валерий Маларчук. Они признали вину и сотрудничают со следствием. Один из них встречался с Виталием Прокой в румынской тюрьме, где тот отбывает наказание за попытку убийства.

«Он встретился с ним и передал диктофон, чтобы тот записал свое заявление. Затем он вернулся в Молдову и в Россию, если быть точным в Москву. Там он встретился с лицом, которое и заинтересовано в этих ложных показаниях», - заявил прокурор Виталий Бусуйок.

Как сообщил прокурор, посредник получил аванс в размере 100 тысяч евро из обещанных 600 тысяч. Деньги предназначались для убеждения Виталия Проки дать ложные показания о заказчике преступления.

«После переговоров в Москве задержанный получил 100 тысяч евро. На часть этих денег он приобрел имущество, в частности автомобиль. Остальное передал семье Проки. Именно в это время жена Виталия Прока тоже сделала дорогостоящие покупки, в том числе машину класса люкс», - отметил Бусуйок.

Имя заказчика прокуроры не назвали. Но несколькими днями ранее российский банкир Герман Горбунцов сообщил в эксклюзивном интервью блогеру Вячеслава Балакчи, что 600 тысяч долларов должен был передать семье Проки человек Ренато Усатого. Взамен от преступника требовалось заявление, что покушение заказывал не Усатый.

Ренато Усатый подтвердил, что встречался в Москве с Валерием Маларчуком, одним из задержанных, которого Горбунцов и назвал посредником. Связь с Маларчуком Усатый поддерживал через мессенджер.

В ходе обысков следователи нашли доказательства связи между посредниками и заказчиком, которому вскоре дадут процессуальный статус.

«Установлено, что на телефонах с SIM-картами главных фигурантов сохранились сообщения, контакты с лицами, замешанными в данной преступной схеме. Кроме того обнаружены аудионосители с записями разговоров во время встреч и переговоров», - добавил глава управления Следственного инспектората Руслан Петрусенко.

Причастным к преступлению грозит до 20 лет тюрьмы. Следователи не исключают, что число задержанных вырастет.

На Германа Горбунцова покушались в марте 2012 года в Лондоне. Исполнителем британские власти называли Виталия Проку, который сейчас отбывает в Румынии наказание за другое покушение.