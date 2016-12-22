Англичанин сфотографировал редкую лунную радугу

Жителю города Скиптон в Северном Йоркшире Бену Гвинну удалось запечатлеть на фотокамеру редкое явление — лунную радугу.

Фото было сделано около 19:40 по местному времени. Гвинн отправился на природу, чтобы сфотографировать полную луну, которая была необычно яркой в тот день, и неожиданно увидел лунную радугу, пишет BBC.

«Мы пошли в Йоркшир-Дейлс (национальный парк в Северной Англии в Пеннинских горах), чтобы сделать несколько фото, и на обратном пути остановились, чтобы снять луну над деревьями. Я никогда не видел подобного прежде, удивительно, что получилось сфотографировать такое явление», — рассказал Гвинн.

Лунная радуга возникает, когда в плотных и влажных слоях земной атмосферы преломляются не солнечные лучи, а сильный лунный отраженный свет. Именно такие условия наблюдались в воскресенье, 16 октября, по всей Англии. Такую луну местные жители называют «охотничьей» или «кровавой».

Нынешнее полнолуние является первым из трех подобных суперлуний в ближайшие месяцы. Следующую полную луну можно будет увидеть 14 ноября, она станет самой крупной в XXI столетии, отмечает moya-planeta.ru.