Житель ОАЭ впервые увидел жену без макияжа и подал на развод

Житель Объединенных Арабских Эмиратов подал на развод со своей женой после того, как впервые увидел ее без макияжа.

По информации Metro, супруги отдыхали вместе на одном из пляжей курортного города Шарджа (ОАЭ). Когда женщина смыла с лица макияж, чтобы зайти в воду, муж, имя которого не сообщается, заметил изменения в ее внешности.

Также мужчина выяснил у 24-летней жены, что она сделала несколько пластических операций, носит накладные ресницы и цветные контактные линзы.

Как передает Лента.ру, 30-летний супруг принял решение развестись с женщиной. Отмечается, что он почувствовал себя обманутым.

По словам психолога, который говорил с девушкой после расставания, житель ОАЭ сразу же объявил ей о расторжении отношений и отказался общаться с ней впредь.