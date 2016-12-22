Птенцу киви спасли жизнь с помощью пластыря

Сотрудник природного парка Rainbow Springs в Новой Зеландии Клэр Трэверс с помощью всего лишь клейкой ленты и фрагмента скорлупы спасла жизнь еще не рожденному птенцу киви.

Яйцо обнаружил сотрудник охраны, который и принес его в национальный парк. «Скорлупа была сломана на внутренней мембране яйцеклетки, мембрана разрушилась у головы птенца, что было очень опасно», - рассказала Трэверс.

После «ремонта» птенец продолжил развиваться и вылупился через 11 дней, передает moya-planeta.ru.

«Честно говоря, я не думала, что у птенца были шансы выжить, так как отверстие в скорлупе было очень большим. Теперь я полностью счастлива, что птенец все же вылупился. Я рада, потому что, несмотря ни на что, мы сохранили одну из наших знаковых птиц - киви», - добавила Трэверс.

Все пять видов киви находятся в Новой Зеландии под угрозой исчезновения. В дикой природе живет только 68 000 киви, и эта цифра сокращается примерно на 1000 каждый год. В прошлом году власти выделили миллионы долларов на сохранение киви.