Семья беженцев в Германии пыталась продать ребенка на eBay

В немецком городе Дуйсбург полиция разбирается в обстоятельствах продажи новорожденной девочки на интернет-аукционе eBay. Объявление опубликовал беженец, прибывший в страну вместе с супругой год назад.

В описании к «живому лоту» говорилось, что девочку зовут Мария, и ей 40 дней. Также прилагались фотографии малышки. Стартовая цена младенца составляла 5 тысяч евро. Это единственный ребенок в семье беженцев. Отцу девочки 28 лет, матери - всего 20, передает vinegret.cz.

Объявление провисело на eBay около получаса: после поднявшейся в соцсетях шумихи его тут же сняли. Отец малышки сам пришел в полицию с повинной и заявил, что просто пошутил.

Правоохранители юмор не оценили – решается вопрос о возбуждении уголовного дела против родителей. На время следственных мероприятий ребенка отдали в органы опеки, состояние его здоровья оценивается как хорошее.