Американские ученые: Венера могла быть обитаемой планетой

Американские ученые пришли к выводу, что 3 млрд лет назад климат на Венере был не таким жестким, как сейчас, и она могла стать первой обитаемой планетой в Солнечной системе.

Поверхность Венеры достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а ее небо заволокли токсичные облака из серной кислоты. Венеру часто называют злым близнецом Земли, однако условия жизни на этой планете не всегда были такими «адскими». Согласно последним исследованиям, Венера, возможно, была первой планетой в Солнечной системе, пригодной для жизни, пишет The Guardian.

Из результатов исследования, которые будут представлены на этой неделе в рамках заседания Американского астрономического общества в Пасадене, следует, что, когда на Земле только появились примитивные бактерии, Венера, возможно, обладала мягким климатом и была заполнена океанами глубиной до 2000 м.

«Если бы вы проживали на Венере 3 млрд лет назад на низких широтах и в низинах, то не увидели бы отличия от жизни в тропиках на Земле в настоящее время», — заявил Майкл Вэй, занимавшийся изучением планеты в Институте космических исследований Гоббарта в Нью-Йорке. По его словам, небо на Венере в то время было пасмурным, а в некоторых регионах круглыми сутками лил дождь.

Вэй также добавил, что если расчеты ученых верны, то океаны на Венере исчезли только 715 млн лет назад, а значит, времени их существования хватило для появления микробов.

Другие исследователи также сошлись во мнении, что, несмотря на разные судьбы двух планет, Земля и Венера могут быть похожи, передает moya-planeta.ru.

Специалисты надеются, что будущие исследования помогут узнать, была ли Венера обитаемой. Однако ученые замечают, что данные работы будет сложно осуществить.

«Потребуется развитие технологий и деньги, чтобы создать корабль, который сможет не только сесть на Венере, но и существовать на ней. Чтобы "выжить", роботу придется научиться зарываться в поверхность планеты», — заявил один из исследователей.