"Отдам в добрые руки": хабаровских школьниц обвиняют в истязании животных

В российской блогосфере разразился грандиозный скандал после того, как интернет-пользователи нашли в одной из соцсетей снимки, на которых две девушки – предположительно, студентки из Хабаровска, издеваются над животными.

Животных девушки брали либо из приютов, либо по объявлениям. Запечатленное на снимках было настолько жестоким и страшным, что не все поверили в реальность кадров, пишет Вести.ру.

Усомнились в этом, видимо, и правоохранители Хабаровска. Так, в управлении МВД по Хабаровскому краю сообщили ТАСС, что правоохранители устанавливают лиц, распространивших в социальных сетях информацию об издевательствах над животными. Кроме того, устанавливаются лица, принимавшие непосредственное участие в этих событиях.

В настоящее время все компрометирующие материалы в учетных записях предполагаемых злоумышленниц удалены.

Представитель организации по защите животных "Зоозащита-ДВ" Наталья Коваленко говорит, что у куратора щенка, которого она отдавала одной из предполагаемых живодерок, собака действительно пропала. Однако, отмечает зоозащитница, действительно, пока сложно сказать, насколько данная информация в соцсетях правдива.

"Девушек-живодерок рано спугнули. Одна из них уже написала, что ее аккаунт взломали", - говорит Коваленко.

Между тем, мать одной из девушек, которые фигурировали на снимках, обратилась в полицию. Она утверждает, что ее дочь оклеветали, и ей якобы угрожают неизвестные.

Тем временем, неравнодушные хабаровчане ищут доказательства того, что фотографии издевательств над животными – подлинные.

Они пытаются разоблачить девушек, жестоко издевавшихся и расправлявшихся с животными на территории заброшенного здания в Хабаровске, сообщает Life и публикует видео как подтверждение фактов живодерства. Издание со ссылкой на интернет-пользователей пишет, что девушки берут животных по объявлениям "отдам в добрые руки", а потом издеваются над ними, а весь процесс фотографируют и выкладывают в Интернет.