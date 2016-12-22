В Праге по запросу США задержали российского хакера

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала в Праге российского хакера. Предполагается, что он участвовал в кибератаках на цели в США. Об этом сообщил официальный сайт республиканской полиции.

«Чешская полиция вновь провела успешную совместную операцию с Федеральным бюро расследований. На сей раз целью правоохранителей был гражданин России, подозреваемый в хакерских атаках на объекты в США. На него Интерпол выдал так называемый «красный ордер» (red notice). Благодаря быстрому обмену информацией, мужчина был задержан уже через 12 часов после получения первых сведений», — говорится в сообщении ведомства.

Россиянин находился в Чехии вместе со своей девушкой. По стране пара передвигалась на роскошном автомобиле. Задержание произошло в одной из гостиниц в центре Праги. Мужчина был ошарашен появлением полицейский и не оказывал никакого сопротивления. Вскоре после этого у иностранца случился коллапс, он потерял сознание и после оказания полицейскими первой помощи был госпитализирован.

Пражский городской суд постановил взять россиянина под арест, передает vinegret.cz.

«Решение о выдаче хакера в США будут принимать органы юстиции», — сообщила полиция.