Осужденных в СССР атаманов Холодного Яра реабилитировали

Апелляционный суд Киевской области реабилитировал атаманов Холодного Яра и Черного Леса, которые боролись против большевиков и были приговорены к смертной казни в 1923 году, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"В вторник, 18 октября 2016 года, по заявлению прокурора Киевской области, решением апелляционного суда Киевской области реабилитированы атаманы Холодного Яра и Черного Леса - Иларион Завгородний (Загородний), Мефодий Голик-Железняк, Юрий Дроботковский (он же Чернота), командир 2 го Синего полка 1-й Синей дивизии Константин Получи-Воля, Иван Ляшенко и другие, которые принимали участие в освободительной борьбе начала ХХ века за утверждение украинской государственности, исторического единства земель, консолидации общества, укрепления международного авторитета", - написал он.

Суд установил, что доказательства, подтверждающие вину в совершении преступления, в материалах уголовного дела отсутствуют, передает korrespondent.net.

Также установлено, что повстанцев судили по закону, который не действовал в момент совершения ими действий, которые Уголовный кодекс УССР определял преступлением.