В ЕС предупредили о возможном возвращении в Европу боевиков ИГ после взятия Мосула

Взятие иракскими войсками Мосула, который удерживает террористическая организация «Исламское государство», может привести к возвращению в Европу боевиков — выходцев из стран ЕС. Об этом заявил в интервью Die Welt европейский комиссар по безопасности Джулиан Кинг.

По словам Кинга, среди боевиков ИГ в регионе — около 2,5 тысячи человек, приехавших из Европы. Он подчеркнул, что не ожидает массового возвращения террористов, поскольку обычно лишь немногие возвращаются в свои страны.

«Я не хочу занижать риски. Даже небольшое их число представляют угрозу», — цитирует Кинга ВВС.

По словам комиссара, сейчас паспортный контроль на въезде в Евросоюз «слишком легко обмануть». Одной из мер по усилению контроля может стать проверка подлинности свидетельств о рождении и браке, поскольку эти документы нужны для получения документов на въезд, заявил Кинг.

17 октября власти Ирака объявили о начале штурма Мосула — крупнейшего города, который удерживают боевики ИГ. В операции участвуют также курдские части пешмерга, шиитские и суннитские военные формирования и силы международной коалиции по борьбе с ИГ под руководством США.

В Мосуле находятся около полутора миллионов человек. Число боевиков ИГ, удерживающих город, оценивается в пять тысяч человек, отмечает meduza.io.