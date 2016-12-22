Информацию о ГМО обяжут указывать на молдавских продуктах питания

Местных производителей продуктов питания обяжут указывать на упаковке информацию о ГМО. Соответствующий законопроект Министерство окружающей среды вынесло на публичное обсуждение.

Закон о биологической безопасности существует в Молдове уже 15 лет. Однако он не содержит механизмов о предупреждении воздействия ГМО. Законопроект Министерства окружающей среды предлагает устранить этот пробел и обязать предпринимателей указывать на стикерах наличие или отсутствие ГМО. Правда, есть проблема - ни одна из трех лабораторий в нашей стране, в которых проводят генетические анализы, не обладает международным сертификатом.

"Существует опасность, что в Молдову будут завозить без ограничений и проверки государства генно-модифицированные продукты. Гражданин Молдовы имеет право на информацию, и должен знать, содержат ли ГМО продукты, которые он потребляет", - сказал министр окружающей среды Валерий Мунтяну.

Сейчас в Молдову импорт продуктов, содержащих ГМО, не запрещен. А потому эксперты считают, что в стране продается множество генетически модифицированных продуктов. Это могут быть фрукты, овощи, шоколад, печенье, чай, соусы, продукты из сои и даже лекарства. Доказательств их негативного воздействия на организм пока нет.

"Поскольку речь идет о наследственности и генетике, должно смениться несколько поколений, чтобы можно было оценить эффект", - отметил профессор молекулярной биологии АНМ Мария Дука.

Предложенный Министерством окружающей среды законопроект содержит требование выращивать генетически модифицированные организмы только в научных целях. Регламентация этой области деятельности содержится и в Соглашении об ассоциации с ЕС.

В прошлом году Европейский Парламент утвердил закон, разрешающий странам ЕС ограничивать на своих территориях выращивание генно-модифицированных продуктов.