В Турции по делу о перевороте арестовали 40 солдат

Власти Турции арестовали 40 военнослужащих авиабазы в городе Конья, расположенном в одноименной провинции, сообщают турецкие СМИ.

По информации информагентства Доган, выданы ордеры на арест еще 47 солдат. Аресты проходят в рамках расследования попытки военного переворота в июле 2016 года.

Это уже третья волна арестов в отношении граждан, подозреваемых в связях с главой движения "Хизмет" Фетхуллой Гюленом, которого власти Турции считают организатором переворота, отмечает ВВС.

К настоящему времени в тюрьмах по подозрению в участии в перевороте оказались 32 тысячи человек. Еще около 100 тысяч человек, в том числе представители высшего военного руководства, лишились своих должностей.

В конце сентября министр юстиции страны Бекир Боздаг заявил, что Турции может понадобиться строительство новых зданий для судов, чтобы проводить тысячи новых разбирательств .

Попытка переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. Группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами страны - Анкарой и Стамбулом. В города были введены танки, в воздух подняли боевые самолеты и вертолеты.

Мятежники объяснили, что хотят сменить власть, чтобы в стране сохранилась демократия и верховенство закона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников поддержать его. Жители Анкары и Стамбула вышли на улицы. Также Эрдогану остались верны ключевые силовые структуры. Они оказали сопротивление мятежникам, и переворот был подавлен.