Жестокое изнасилование и смерть девушки в Аргентине вызвала акции протеста

В Аргентине несколько тысяч человек приняли участие в акциях протеста в связи с изнасилованием и гибелью 16-летней девушки.

На прошлой неделе Лусия Перес была доставлена в больницу в городе Мар-дель-Плата двумя мужчинами, которые заявили, что у нее передозировка наркотиков. В ходе обследования пациентки врачи обнаружили следы жестокого сексуального насилия. Через несколько часов девушка умерла, сообщает ВВС.

По данным прокуратуры, перед изнасилованием ее накачали наркотиками, а причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный болевым шоком. Двое подозреваемых были задержаны в воскресенье, им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве.

Смерть Лусии Перес вызвала волну негодования по всей стране. Организации по защите прав женщин призвали к акции протеста и остановке работы на один час всех организаций и предприятий. Марши в подержку женщин Аргентины прошли также в Мексике, Боливии, Чили, Парагвае и Уругвае.

По данным правозащитников, в среднем в Аргентине каждые 30 часов одна женщина погибает от домашнего насилия. В 2012 году в стране приняли закон в защиту женщин. Новое законодательство усилило ответственность за преступления против женщин на сексуальной почве и за домашнее насилие.