Убийство в Яловенском районе: мужчину забили насмерть и сбросили с моста

Труп 50-летнего мужчины нашли этим утром в селе Пухой Яловенского района. Насмерть его забили двое парней. После убийства они сбросили тело с моста. Погибшего обнаружили прохожие, они и вызвали полицию.

Известно, что убитый родом из Кишинёва. Во время избиения он был пьян. Предполагаемых преступников уже задержали.



Правоохранители выясняют мотивы преступления. Предварительная версия - убийство с целью ограбления. Если задержанных признают виновными, им грозит пожизненный срок.

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