Недолгая свобода: главу банды задержали на пороге тюрьмы

Всего несколько секунд провел на свободе наркодилер после выхода из тюрьмы, в который отсидел восемь лет. На пороге его ждали люди в масках и наручники. 45-летнего мужчину задержали по новому обвинению.

Офицеры Управления "Антидрог" Национального следственного инспектората выяснили, что отбывая наказание за торговлю наркотиками, он продолжил руководить преступной сетью, которая распространяла героин.



Завозили наркотики из Украины и сбывали в Кишиневе. За грамм героина правонарушители получали 2200 леев. Главарь банды из-за решетки давал указания подельникам и связывался с клиентами по мобильному телефону.



Троих подельников также задержали. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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