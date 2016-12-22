Кишинев формирует половину ВВП Молдовы

Самый большой вклад во внутренний валовой продукт принадлежит столице - она формирует половину ВВП. Это выяснило Нацбюро статистики, которое впервые исследовало структуру ВВП по регионам. Анализировались данные за 2013-2014 гг.

Доля муниципия Кишинев в ВВП превышает 56%, северных регионов - более 18%, центральных - чуть более 16%. Вклад южных регионов немногим выше 8%, между тем доля Гагаузии в формировании ВВП не достигает и трех процентов.



В структуре сельскохозяйственного производства северным регионам принадлежит 35 процентов.



Кишинев лидирует в сфере промышленности - 53%, в строительной отрасли - 75% и в сфере предоставления услуг - 67%.