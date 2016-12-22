На севере Молдовы двое парней изнасиловали 16-летнюю девушку

Двое 17-летних парней изнасиловали 16-летнюю девушку. Инцидент произошёл в селе Дрепкауцы Бричанского района.

По данным полиции, несовершеннолетние насильники выбили стекло в комнате своей жертвы, затем вытащили её на улицу и надругались.



Правоохранители говорят, что ранее потерпевшая добровольно вступала в сексуальные отношения с обоими парнями.

По словам мэра села, девушка живет только с матерью, а семья считается социально-уязвимой. Ведется следствие.