Младшеклассник вынес из запертого горящего дома годовалую сестру

Во время пожара в городе Борзя Забайкальского края России едва не погибли двое детей, запертые взрослыми в частном доме.

Как пояснили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, 10-летний мальчик вылез на улицу из горящего дома через окно с годовалой сестренкой на руках. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар. Прибыв на место они обнаружили, что из окон дома вырывается густой дым, а дверь снаружи закрыта на замок.

По словам мальчика, родители с утра затопили печь, и ушли на работу. С ними осталась тетя, однако позже и она ушла в больницу со своими детьми, а их закрыла снаружи на ключ.

Мальчик обнаружил, что около печки горит матрац, он попытался вынести его на улицу, но дверь оказалась заперта. Задыхаясь, ребенок набросил на плечи отцовскую куртку, взял на руки годовалую сестру и вылез на улицу через окно. Там его босого, с девочкой на руках заметили сотрудники частного охранного предприятия и вызвали пожарных, пишет Вести.ру.

Дети были доставлены в больницу, где их осмотрели врачи. По данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.