Британское правительство реабилитирует осужденных за гомосексуализм

Тысячи британских мужчин-гомосексуалистов, осужденных за нарушение к этому моменту уже отмененных законов, будут посмертно реабилитированы, объявили в правительстве страны.

Те, кто были осуждены, но дожили до декриминализации, имеют возможность очистить свое имя, пройдя юридическую процедуру, в ходе которой запись об их судимости удаляется из архивов, сообщает ВВС.

Принципиальное решение реабилитировать осужденных геев было принято после оправдания математика Алана Тьюринга, во время Второй мировой войны внесшего решающий вклад во взлом шифров, генерируемых немецкой машиной "Энигма".

"Очень важно оправдать людей, осужденных по историческим статьям о сексуальных нарушениях, которых сегодня не сочли бы виновными ни в каких преступлениях", - заявил, комментируя решение, заместитель министра юстиции Сэм Джиима.

После войны Тьюринг был осужден за гомосексуализм. В 1952 году суд обязал его пройти гормональную терапию, подавляющую сексуальное влечение. В июне 1954 года, в возрасте 41 года, Тьюринг был найден мертвым со следами отравления цианистым калием.

Кампания за полную реабилитацию Тьюринга продолжалась несколько лет. В правительство было подано две петиции с просьбой помиловать ученого. Министры поначалу отказывались это сделать. Они выражали сожаление вынесенным приговором, но подчеркивали, что решение суда основывалось на законах, действовавших в то время. В декабре 2013 года Тьюринга помиловала королева Елизавета II.

Сексуальные контакты между мужчинами оставались уголовным преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии до 1980-го года, а в Северной Ирландии - до 1982-го.