В Москве обнаружили грузовой вагон с боеприпасами

Полиция проверяет на юго-востоке Москвы грузовой вагон, в котором в понедельник были обнаружены взрывоопасные боеприпасы, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Правоохранительные органы проводят проверку грузового вагона на наличие подозрительных предметов в грузовом парке станции Перово-1. Путь, где расположен вагон, находится вдалеке от главных путей. Ситуация не создает угрозу безопасности движения поездов", - говорится в сообщении МЖД

Все пассажирские станции Курского и Горьковского направлений работают в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в вагоне на железнодорожной станции "Чухлинка" в Москве были найдены мины и взрыватели, отмечает ВВС.