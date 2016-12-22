Скончался актер Владимир Зельдин

В Москве скончался старейший советский и российский актер Владимир Зельдин. Как сообщили в НИИ им. Склифосовского, он умер в понедельник в 9:00. 10 февраля 2016 года актеру исполнился 101 год.

Ранее супруга артиста Иветта Капралова сообщала, что в течение трех недель он лечился в военном госпитале, а 29 октября был переведен в НИИ Склифосовского.

Зельдина похоронят 3 ноября на Новодевичьем кладбище, сообщает ВВС. Прощание с актером состоится в тот же день в 11:00 на большой сцене Центрального академического театра Российской армии.

Владимир Зельдин был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий актер планеты. Он продолжал играть и до последних дней оставался ведущим актером Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА). Зельдин также известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Свинарка и пастух", "Карнавальная ночь", "Десять негритят" и другие.

Как говорится в пресс-релизе ЦАТРА, Зельдин пользуется "громадным и заслуженным уважением коллег, неизменно горячей зрительской любовью, высочайшим общественным авторитетом".

"Причина тому - в его поистине уникальной по продолжительности и насыщенности жизни в искусстве, в масштабе того, что создано им за многие десятилетия на сцене и на экране, и в том поразительно высоком нравственном заряде, который всегда несло и продолжает нести в себе творчество этого великого артиста", - говорится в сообщении.