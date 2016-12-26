Трагедия под Оргеевом: в ДТП погибли отец и сын

Смертельная авария произошла этим утром на объездной Оргеевской трассе. Жертвами ДТП стали отец и сын, еще четыре человека пострадали. По данным инспекторов, лобовое столкновение двух автомобилей спровоцировал водитель, выехавший на встречную полосу.

Как сообщили в полиции, в машине, выехавшей на встречную, находились пять человек. Водитель - выходец из Теленешского района, но живет в Кишиневе и несколько дней назад привез в село к матери детей. Сейчас мужчина в больнице в тяжелом состоянии.

Отправляясь в Кишинев, водитель взял трех попутчиков. Среди них были погибшие отец и сын. Они несколько недель назад устроились на работу в столице.

Пострадавших доставили в районную больницу в Оргеев. Второй водитель - в реанимации.

Другая авария произошла возле села Корлэтены Рышканского района. Один человек погиб, четверо пострадали. В их числе - двухлетний мальчик и шестилетняя девочка. В полиции сообщают, что вышедший на обгон водитель не справился с управлением, его авто столкнулось лоб в лоб со встречной машиной. Скончался 46-летний водитель, по вине которого произошла авария.