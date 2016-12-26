Бывший заключенный выманил у молдаванки через соцсети 400 тысяч леев

Почти полмиллиона леев стоил нашей соотечественнице роман в интернете. В доверие к 35-летней женщине, уехавшей на работу в Израиль, вошел мужчина, представившийся бизнесменом из Молдовы.

Он выманил у доверчивой влюбленной 400 тысяч леев и исчез из социальной сети, в которой они общались. Задержали мошенника на основании оперативной информации. Им оказался бывший заключенный тараклийской тюрьмы, который вышел на свободу в мае текущего года.



Он состоял в преступной группировке, в которую входили еще трое, в том числе правонарушитель, отбывающий наказание.



Два участника группировки находятся сейчас под предварительным арестом. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция выясняет причастность обвиняемых и к другим подобным случаям мошенничества.