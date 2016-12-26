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Последнее Рождество: ушел из жизни певец Джордж Майкл
// фото: Francois Mori/AP
15:47, 26 Dec 2016
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В воскресенье в своем доме в Англии скоропостижно скончался британский музыкант Джордж Майкл. По словам менеджера 53-летнего исполнителя, причиной смерти стал сердечный приступ.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне, напоминает ВВС. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Одной из его самых удачных и узнаваемых песен стала композиция Last Christmas («Последнее Рождество»), а последний альбом музыканта Symphonica вышел в 2014 году.

Певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.




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