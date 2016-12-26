ФСБ не нашла признаков теракта в катастрофе Ту-154

Признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета Ту-154, который, направляясь в Сирию, разбился накануне в Черном море, пока не получено. Об этом заявила ФСБ России. В службе также отметили, что лайнер не перевозил грузов военного и двойного назначения или пиротехнические средства.

Как сообщает ВВС, в Центре общественных связей ФСБ отметили, что, "установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы".

Основные рабочие версии крушения принадлежавшего российскому министерству обороны и направлявшегося в Сирию Ту-154 - это "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что версия о теракте в ходе расследования авиакатастрофы ТУ-154 развития не получает. При этом он добавил, что "пока не получает развитие ни одна из версий".

Министр транспорта России Максим Соколов ранее заявил, что причиной крушения Ту-154 могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования. "Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", - сказал он.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).



Ту-154 минобороны России разбился рано утром 25 декабря через несколько минут после взлета из аэропорта Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега. На борту были 92 человека. Среди них восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, филантроп и общественный деятель Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов, 64 участника ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа. В минобороны сообщили, что выживших в результате катастрофы нет.



Ту-154 выполнял рейс из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию. В Сочи он совершал посадку для дозаправки.



Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Президентский штандарт в московском Кремле приспущен в знак уважения к памяти жертв трагедии.