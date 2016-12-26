В Сети высмеяли рождественскую открытку ФБР

Пользователи Сети высмеяли новогодне-рождественскую поздравительную открытку ФБР, выполненную в графическом редакторе Paint. Первым из СМИ на нее обратило внимание издание Huffington Post.

Столь пристального внимания открытка удостоилась благодаря своему подчеркнуто простому дизайну, и даже, можно сказать, примитивному. На синем фоне нарисован белый снеговик, вокруг которого летают снежинки.

"Счастливых праздников вашей семье от ФБР", – говорится в тексте открытки.

Пользователи Интернета сострили, отметив, что ФБР данной открыткой совершило преступление в области графического дизайна и должно арестовать само себя, передает korrespondent.net.

"Графический дизайн - это моя страсть", - отметил один и пользователей.