В Кишиневе простились с актером Михаем Курагэу

Актера Михая Курагэу похоронили сегодня на центральном кладбище Кишинева. Утром в соборе святой Феодоры из Сихлы прошло отпевание, а гражданскую панихиду провели в театре Сатирикус, где артист работал 23 года.

5 ноября Михай Курагэу последний раз поднялся на сцену. Маэстро скончался 24 декабря на 74-ом году жизни.

«Все, кто с ним работал, имел возможность многому научиться. Когда он был на сцене, все работали с полной отдачей. Таким он был до последнего спектакля, до последней роли», - рассказал актер Ион Гросу.

«Он был добрым и отзывчивым.Всегда умел подбодрить, помогал поверить в себя. Говорил, что мы талантливы, что мы молодцы», - сказала актриса Людмила Георгицэ.

«Михай Курагэу - знаковая фигура нашей культуры. Он был представителем золотого поколения актеров, на котором когда-то держался молдавский театр», - подчеркнула министр культуры Моника Бабук.