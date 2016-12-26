Хакеры сообщили о смерти Бритни Спирс

Хакеры из группы OurMine 26 декабря взломали твиттер-аккаунты компании Sony Music Global и музыканта Боба Дилана, оставив в них сообщения о смерти певицы Бритни Спирс.

Позже в аккаунтах появились сообщения, что за взломами стоит хакерская группа OurMine. В настоящее время оставленные хакерами сообщения удалены, отмечает meduza.io.

Представители Бритни Спирс заявили CNN, что певица жива.

Хакеры из группы OurMine взламывали аккаунты в соцсетях ряда известных людей и компаний, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Twitter Джека Дорси, руководителя Google Сундара Пичая, а также аккаунты компаний Netflix и Marvel.

В октябре 2016 года OurMine изменили содержание нескольких материалов на сайте Buzzfeed. Хакеры утверждают, что осуществляют взломы для демонстрации уязвимостей. В случае с Buzzfeed OurMine, судя по оставленным им сообщениям, отомстили изданию за опубликованную ранее заметку о них.