В Иркутской области в ходе рейдов изъяли 65 тысяч литров алкоголя

В Иркутской области полиция в ходе рейдов изъяла из незаконного оборота более 65 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей, в том числе более семи тысяч литров «Боярышника». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе рейдов также были закрыты три цеха, в которых разливали суррогат. Ранее сообщалось об обнаружении двух цехов, передает meduza.io.

26 декабря стало известно, что число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 77 человек. Утром областной Минздрав сообщил о смерти одного из двух пациентов, госпитализированных в выходные. Позже стало известно о смерти еще одного человека.

Следственный комитет в понедельник сообщил, что в рамках уголовного дела о массовом отравлении задержаны в общей сложности 23 человека, в том числе замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, в отношении которого заведено дело по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Лужнов не отреагировал на «неоднократные обращения» о продаже в регионе средства для ванн «Боярышник». С начала года в Иркутской области из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей продукции. МВД