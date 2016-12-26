Собранный в Кишиневе троллейбус отправят в Белоруссию

Управление электротранспорта Кишинева отправит в Белоруссию один из собранных в Кишиневе троллейбусов на аккумуляторах.

Как сообщает Инфотаг, цель - получить сертификат, дающий право на дальнейшую эксплуатацию этого вида общественного транспорта.



Глава управления Георге Моргоч сказал в понедельник на оперативном заседании мэрии, что "всего собрано шесть троллейбусов, один из которых находится в тестовом режиме".



"На этой неделе поездом в Белоруссию будет отправлен один из троллейбусов для прохождения проверки и получения сертификата на дальнейшую эксплуатацию подобного транспорта. В 2016 г. собрано 20 троллейбусов, пять из них находятся в эксплуатации. Всего с начала проведения сборки троллейбусов, в Кишиневе собрано 100 троллейбусов", - сказал Моргоч.



Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ выразил недоумение тем, что для получения сертификата парк вынужден отправлять троллейбус в Минск.

"Я горжусь тем, что у нас есть троллейбусы на аккумуляторах. Их нет даже в Украине и Румынии. Это успех. Необходимо продолжать работать и осуществлять проект", - сказал градоначальник.



По данным управления электротранспорта, троллейбусы на аккумуляторах смогут проехать около 50 км. По городу троллейбусы, как и другие, едут, подключенными к проводам.

