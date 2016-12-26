Молдавские таможенники задержали две партии контрабандных сигарет. Товар был предназначен для продажи в ЕС, что принесло бы прибыль в размере 6000 евро.
Как сообщает NOI.md, на табачных изделиях были наклеены молдавские акцизные марки.
Первую попытку контрабандного вывоза из страны партии сигарет пресекли на таможенном посту Кагул. Контрабанду (10 800 сигарет) нашли в запасном колесе и дверцах автомобиля с болгарскими номерами. За рулем находился гражданин Молдовы в возрасте 25 лет.
Второй случай зарегистрирован в Скулень, где таможенники с помощью собаки Чарли нашли 19 800 сигарет, спрятанные в боковых стенках грузового отсека микроавтобуса. За рулем автомобиля тоже был гражданин Молдовы.
В обоих случаях товар был конфискован, а нарушителям грозит штраф в размере 3000 леев.
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Би-би-си, Сеул