СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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