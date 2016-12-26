Губернатор Ленинградской области попросил перестать жаловаться на него президенту

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил жителей не жаловаться на него президенту России.

«А то получается, что для вас есть одна надежда — губернатор. Но чтоб он приехал, вы жалуетесь на него президенту», — сказал глава региона, призвав всех писать ему лично, передает Лента.ру.

По его словам, авторы подобных обращений руководствуются следующей логикой: «Мы знаем, что вы можете решить эту проблему, но чтобы вы точно ею занялись, жалуемся, на всякий случай, выше». Он не уточнил, о какой именно проблеме шла речь.

Губернатор также посетовал на отсутствие критики со стороны депутатов заксобрания. Парламентарии слишком быстро с ним соглашаются, и ему приходится дискутировать самому с собой.

«Сразу заявлю, что у меня нет раздвоения личности, имею в виду, что смотрю на вопрос под разным углом», — пояснил Дрозденко.