Сюрприз от Пограничной полиции. ВИДЕО

Оркестр Пограничной полиции колядкой поздравил соотечественников с зимними праздниками.

Музыканты записали видео, в котором они исполняют знаменитую колядку "Откройте двери, христиане!". Ролик был снят в столичной церкви Успения Пресвятой Богородицы.

"Пусть Рождество принесет вам здоровья, мира, благополучия, света и гармонию в семье. Сегодня особенный день, значимый для всего христианского мира. Постараемся быть лучше, более сострадательными и делать добрые дела для своих близких. Откройте свои сердца для любви, счастья и надежды на благополучное будущее. Пограничная полиция желает Вам счастливых праздников", - с такими словами обратились пограничники к гражданам.