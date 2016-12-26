"Мерседесу" предложили построить огромный грузовик-цистерну

Компания Mercedes-Benz известна своими последними экспериментами в области электрификации грузового транспорта. Основываясь на этой идее, дизайнер Франциско Каладо разработал для нее оригинальный проект грузовика для перевозки больших объемов жидкостей.

Автомобильный художник из Португалии назвал свой проект E-Truck и считает, что грузовик подобной конструкции мог бы стать одним из самых крупных транспортных средств на планете, передает vesti.ru. В движение, по замыслу дизайнера, грузовик приводится электромоторами, которые питаются от десяти аккумуляторов. Им художник придал цилиндрическую форму и разместил между передними и задними колесами.

Несмотря на размеры грузовика, сопротивление воздуха не должно создать ему особых проблем – с точки зрения аэродинамики продуманы как форма кабины, так и очертания самой цистерны. Сочетание этих факторов должно сделать Mercedes-Benz E-Truck самым экономичным и быстрым грузовиком на планете.

Кроме того, он может оказаться еще и самым комфортабельным. В объеме его кабины Франциско Каладо нашел место не только для органов управления, но и для ванной комнаты, и для отдельного специального помещения для отдыха. Интересно, что кабина "фуры" лишена привычных дверей: попадать в нее предполагается через откидывающуюся панель в "лицевой" части грузовика.

О реакции самой компании Mercedes-Benz на проект пока ничего не сообщается.