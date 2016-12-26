Турецкие СМИ: убийца посла России хотел стать охранником турецкого президента

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ успешно прошел экзамен и едва не стал сотрудником охраны президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом турецкому изданию Hurriyet рассказала сестра террориста Сехер. По ее словам, Алтынташ и его друг уже сдали в Анкаре, но поскольку проработали офицерами полиции менее одного года, то приняты в охрану президента не были.

Сестра убийцы российского посла также рассказала, что их семья не отличалась религиозностью, однако во время учебы в полицейской школе Алтынташ стал совершать молитвы пять раз в день, сообщает RT.

При этом Сехер также отрицает предположения турецких властей о том, что ее брат мог быть связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, о чем говорят турецкие власти.

Сам Гюлен осудил убийство российского посла в Турции и заявил, что движение "ФЕТО" не имеет отношения к этому преступлению, передает Вести.ру.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелами в спину 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.