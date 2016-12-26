В Мексике проснулся вулкан Колима

На западе Мексики проснулся вулкан Огненный вулкан – Колима. Вулкан активен до сих пор.

Первые извержения вулкана произошли вечером 23 декабря, а потом и утром в субботу. Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года, передает korrespondent.net.

Вулкан Колима находится на западе Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных вулканов в стране.