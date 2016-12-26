Новогодние праздники могут стать причиной инфаркта

Новогодние праздники могут стать причиной инфаркта. Причем, по словам ученых из Университета Мельбурна, дело именно в праздниках, а не во времени года. Основные факторы риска - недоступность больниц, стресс, злоупотребление алкоголем и жирной пищей в праздничные дни.

Специалисты проанализировали данные из стран Южного полушария, где Новый год и Рождество отмечают летом, пишет meddaily.ru.



Исследование показало, что число смертей из-за проблем с сердцем в период рождественских праздников в Новой Зеландии возрастало на 4,2%. Средний возраст умиравших по этой причине людей тоже уменьшался с 77,1 года до 76,2 года. Но также исследователи обнаружили: неизлечимо больные люди в праздники часто умирали на день позже, чем в обычные дни.



Издание отмечает, что январь - самый смертоносный месяц в году. В этом месяце фиксируется всплеск смертности. И на то есть много причин. Во-первых, январь тяжел для психики, ведь именно в этом месяце самый депрессивный день в году - третий понедельник января. Еще на смертность влияют погода, иммунитет и то, что многие больные люди стараются продержаться до Нового года, чтобы повидаться с родными и, возможно, насладиться праздниками в последний раз.