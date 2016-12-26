В Уганде на озере Альберт в Рождество перевернулось переполненное судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.
Группа людей из села Кавейбанда в округе Булиза направлялись на рождественский матч в округ Хойма. По данным СМИ, это должен был быть товарищеский футбольный матч. Лодка отплыла примерно на 100 метров от берега.
Офицер полиции Джон Рутагира сказал агентству AFP, что большинство пассажиров сели на судно пьяными, они распевали песни, свистели и дули в вувузелы, передает newsru.com. В результате утонули не менее 30 человек.
Лодка была перегружена, но пошла на дно из-за того, что пассажиры собрались на одной стороне и нарушили равновесие судна. Спасти удалось только 15 человек. Официально девять человек признаны погибшими, а 21 числится пропавшими без вести. Капитан судна помогал проводить спасательную операцию.
"Удивительно, но лодка перевернулась, когда вообще не было ветра. Те, кто умел плавать, спаслись без труда", - сказал местной газете арбитр матча, который был свидетелем происшествия. По его словам, у пассажиров не было спасательных жилетов.
В числе погибших - 18-летняя мать пятимесячного младенца, которая приехала поддержать команду. Ребенка она благоразумно оставила дома с родителями.
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