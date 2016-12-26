Рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка Улуру.
Парк с 1987 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году заповедник получил Золотую медаль Пикассо, награду ЮНЕСКО "за сохранение природы и культуры аборигенов анангу".
Сейчас на всей территории парка, расположеного в центре Австралии, зафиксированы зоны подтопления, передает ВВС.
Метеорологическое бюро Австралии отметило, что подобные масштабные рождественские штормы с дождями случаются на территории страны всего дважды за столетие.
Наводнение в прилегающем к парку городе Кинторе привело к эвакуции части его жителей.
Еще один город Папунья оказался отрезан из-за наводнения.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул