Из-за дождей в Австралии закрыли национальный парк

Рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка Улуру.

Парк с 1987 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году заповедник получил Золотую медаль Пикассо, награду ЮНЕСКО "за сохранение природы и культуры аборигенов анангу".

Сейчас на всей территории парка, расположеного в центре Австралии, зафиксированы зоны подтопления, передает ВВС.

Метеорологическое бюро Австралии отметило, что подобные масштабные рождественские штормы с дождями случаются на территории страны всего дважды за столетие.

Наводнение в прилегающем к парку городе Кинторе привело к эвакуции части его жителей.

Еще один город Папунья оказался отрезан из-за наводнения.