Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий. О новинке они рассказали в журнале Advanced Materials Technologies, передает "Газета.Ru".
По словам разработчиков, для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света, передает Униан.
Они нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны «батарейки» находится резервуар, выполненный из проводящего полимера, куда заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и батарея работает за счет метаболизма бактерий.
Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением.
Комментарии
- "Мерседесу" предложили построить огромный грузовик-цистерну
- (P) Mio lansează în Moldova noile GPS-uri Mio Spirit cu navigaţie optimizată în funcţie de regiune
- Mio Technology, unul dintre cei mai renumiți producători de dispozitive GPS la nivel mondial, se lansează în Moldova cu o gamă largă de camere
- В Skype появился синхронный перевод на русский язык
- СМИ: В Китае iPhone 7 взорвался в руках владельца
- В амбаре нашли секретные военные технологии США
- Сгорающие телефоны Samsung: что нужно знать
- Samsung приостановил производство Galaxy Note 7
- Toyota и BMW будут следить за поведением водителя
- В Пекине откроют Башню чистого воздуха
- Живая энергия: ученые создали батарейку из бумаги и бактерий
- Из-за дождей в Австралии закрыли национальный парк
- В Уганде затонуло судно с футбольной командой и болельщиками
- Новогодние праздники могут стать причиной инфаркта
- В Мексике проснулся вулкан Колима
- На съемках программы на Первом канале медведица набросилась на девушку
- В Кишиневе простились с актером Михаем Курагэу
- В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые
- Трагедия под Оргеевом: в ДТП погибли отец и сын
- Из-за "Боярышника" в России на 30 дней запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией
- На съемках программы на Первом канале медведица набросилась на девушку
- В Кишиневе простились с актером Михаем Курагэу
- В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые
- Трагедия под Оргеевом: в ДТП погибли отец и сын
- Из-за "Боярышника" в России на 30 дней запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул