Живая энергия: ученые создали батарейку из бумаги и бактерий

Ученые создали складную батарею на листе бумаги, работающую за счет специальных бактерий. О новинке они рассказали в журнале Advanced Materials Technologies, передает "Газета.Ru".

По словам разработчиков, для создания батареи нужны настолько простые элементы, что их можно раздобыть практически в любой части света, передает Униан.

Они нанесли нитрат серебра на бумагу для хроматографии, сверху покрыв его воском. С другой стороны «батарейки» находится резервуар, выполненный из проводящего полимера, куда заливается жидкость с бактериями. Когда батарея складывается, поверхности соприкасаются и батарея работает за счет метаболизма бактерий.

Мощность батареи зависит от того, сколько ее слоев соприкасаются. Так, в лабораторных экспериментах ученые достигли мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, уложенных 3х3, и 44,85 мкВт при укладке 6х3. Этого мало даже для того, чтобы запитать лампочку, однако вполне достаточно для использования в биосенсорах для контроля уровня глюкозы у диабетиков и прочих медицинских устройств с низким энергопотреблением.



