Четверых мужчин подозревают в изнасиловании американки в Индии

Полиция Нью-Дели арестовала четверых мужчин, которых подозревают в изнасиловании туристки из США в апреле этого года.

Пострадавшая утверждает, что она остановилась в пятизвездочном отеле индийской столицы, когда местный гид и еще несколько мужчин напали на нее и изнасиловали.



Женщина также заявляла, что мужчина сняли нападение на видео и угрожали опубликовать его, если она расскажет кому-нибудь об изнасиловании. Помимо гида полиция арестовала водителя, уборщика и сотрудника отеля, передает ВВС.

После инцидента женщина, чье имя не раскрывается, вернулась в США и уже оттуда отправила жалобу в полицию индийской столицы. В декабре она вернулась в Индию для дачи показаний.

Сами подозреваемые отрицают свою вину. Они также утверждают, что женщина поехала с ними в Агру на следующий день после предполагаемого изнасилования.