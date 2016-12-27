Дети с диабетом получат бесплатные тесты для измерения сахара в крови

Около 400 детей, страдающих сахарным диабетом, бесплатно получат в будущем году глюкометры, ланцеты и тесты.

Министерство здравоохранения закупило все необходимое оборудование и передало его в Институт матери и ребенка. Распределять наборы будут раз в квартал после медицинского осмотра.

Было закуплено 730 тысяч тестов для измерения сахара в крови по полтора лея за штуку. В аптеках один тест стоит от трех до шести леев. Глава минздрава Руксанда Главан отметила, что ведомство будет искать возможность внести эти тесты в список компенсируемых лекарств.