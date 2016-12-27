Виновником гибели "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе сочли пилота

Колумбийские следователи возложили вину за крушение боливийского самолета, на борту которого находилась бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе", на пилота.

По итогам расследования следователи пришли к выводу, что самолет был полностью исправен. Ответственными за случившееся они назвали пилота, авиакомпанию LaMia и боливийские регулирующие органы, передает ВВС.



По данным следователей, пилот не стал просить дозаправки самолета перед вылетом, а также слишком поздно сообщил на землю об отказе двигателей, когда те начали выключаться из-за нехватки топлива.



Кроме того, следствие заявляет, что авиакомпания и авиационные власти Боливии утвердили план полета несмотря на содержащиеся в нем нарушения. Так, самолет был перегружен и летел существенно выше, чем позволяли его технические характеристики.

До этого вину на пилота и авиакомпанию уже возлагали и боливийские следователи, не упоминая, впрочем, авиационные власти Боливии. Глава компании и его сын уже задержаны и ждут суда. Вину никто из них не признает.

Пилот самолета, бывший совладельцем авиакомпании, погиб в катастрофе. На записи бортового самописца слышно, что незадолго до крушения он говорит об отказе электроники и нехватке топлива.

Самолет, в котором команда "Шапекоэнсе" летела на первый матч финала Кубка Южной Америки, разбился в конце ноября. На борту находилась почти вся команда, а также журналисты и персонал.

В результате авиакатастрофы выжили только пять человек, в том числе три футболиста - вратарь и два защитника. В Бразилии из-за гибели футболистов был объявлен трехдневный траур.